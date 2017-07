Informateur Zalm praat koning bij over formatie

'Centimeters gemaakt'

Er zijn nog geen meters gemaakt, maar centimeters. Dat was de conclusie van D66-leider Alexander Pechtold over het resultaat van twee dagen zogenoemd informeel overleg tussen zijn partij, VVD, CDA en ChristenUnie (CU) over de vorming van een regering.



"Alles is besproken en heel intensief. De verschillen zijn groot. Het zijn pittige gesprekken,'' aldus Pechtold na afloop. Hij benadrukte de noodzaak van een stevig akkoord omdat de beoogde coalitie maar een krappe meerderheid heeft.



VVD-onderhandelaar Mark Rutte wilde na afloop niet ingaan op de uitlatingen van Pechtold. "We zijn weer een dagje verder. Stapje voor stapje,'' aldus de beoogde premier van het nieuwe kabinet.



Zorgvuldig

Gert-Jan Segers (CU) bevestigde dat er centimeters zijn gemaakt. "Het is heel weinig maar we hebben vooruitgang geboekt. Per saldo ben ik niet negatief,'' aldus de fractievoorzitter. Hij erkende dat het nog steeds kan mislukken. Maar "we zitten hier aan tafel om eruit te komen.''



CDA-voorman Sybrand Buma vond het goed om even in een andere omgeving te hebben vergaderd. "We hebben twee toch lange dagen kunnen maken. Er moet veel worden besproken. En we zijn nog wel even bezig. Het is een groot project met vier partijen en dat wordt heel zorgvuldig gedaan.''



Het kwartet zat maandag en dinsdag in een monumentaal pand in Den Haag om even weg te zijn uit het Binnenhof. De onderhandelaars kwamen in vrijetijdskleren om de ongedwongen sfeer te onderstrepen. Vrijdag wordt het overleg hervat op het Binnenhof. Woensdag en donderdag wordt er niet vergaderd door de vier. CU-leider Gert-Jan Segers en zijn secondant Carola Schouten zitten dan in Berlijn voor een concert van U2.