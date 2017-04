Hoogleraren pleiten voor groene economie

Benoem een minister voor Energie en Klimaat, die leiding gaat geven aan de overstap naar duurzame energie, is hun eerste suggestie. Verder pleiten ze voor fiscale vergroening ('de vervuiler betaalt'), de sluiting van de vijf resterende kolencentrales in uiterlijk 2020 en het invoeren van een kilometerheffing.



De maatregelen zijn hard nodig, zeggen de wetenschappers, omdat Nederland nu nog diep is geworteld in de fossiele economie en onderaan de Europese ranglijst bungelt wat betreft duurzame energie. Om ons land koploper te maken in de nieuwe economie zijn moed en leiderschap nodig, aldus de professoren.



Kilometerheffing

Een nieuw kabinet moet veel investeren in het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld wind op zee, zon op daken en aardwarmte. Ook moet er 2 miljard euro aan subsidie komen voor het energieneutraal maken van bestaande woningen.



Wordt er een kilometerheffing ingevoerd, dan moet tegelijk ook fors worden geïnvesteerd in innovatie van het openbaar vervoer, vinden de hoogleraren. Dat kan worden betaald uit de inkomsten van de kilometerheffing.



Aardbevingsschade

Het actieplan bevat ook een voorstel voor een onafhankelijke regeling voor de aardbevingsschade in Groningen. Er moet een schadefonds komen waarin 5 miljard euro zit en waaruit iedereen die schade heeft een bedrag kan krijgen. De hoeveelheid gas die uit de Groningse velden wordt opgepompt moet binnen vijftien jaar tot nul zijn teruggebracht.



De brief is ook ondertekend door acht Amsterdamse hoogleraren, waaronder Frank Biermann (Politicologie en Milieubeleidswetenschappen, VU), Zef Hemel (Urban and Regional Planning, UvA) en Daan van Soest (Milieu-economie, VU).