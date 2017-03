Hoge opkomst: ruim 80 procent stemt

Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Verkiezingsdienst van het ANP, na telling van 96,2 procent van de stemmen.



Ook in Amsterdam zijn de cijfers opvallend hoog: in heel de stad lag de opkomst op 78,1 procent. In 2012 had 69,8 procent van de Amsterdammers de weg naar de stembureau's gevonden. In stadsdeel Centrum is een opkomst van 101 procent gehaald. Dat is mogelijk doordat veel mensen die niet in het centrum wonen, daar wel zijn gaan stemmen.



Op het kleinste stembureau van Nederland, in Marle in de provincie Overijssel, was de opkomst met 131 stemmen bijna 300 procent. Het stembureau, in de woonkamer van Wim en Elly Westhoff, kende een opkomstpercentage van 279 procent, liet Elly woensdagavond weten.



Extra boten

Via het internet presenteerden veel gemeenten de hele dag door opkomstcijfers. Zo hadden in Utrecht en Rotterdam iets na drieën respectievelijk al dik 44 en een kleine 39 procent van de kiezers gestemd. Uit het hele land komen berichten over de drukte bij stembureaus.



In Maassluis moesten er stemhokjes bij worden geplaatst en werden in Lelystad extra boten ingezet om kiezers naar het bijzondere stemlokaal op de eilandengroep Marker Wadden te verschepen.



Ook werd er veel gebruikgemaakt van onlinekieshulp StemWijzer. De rijen bij stembureaus op sommige stations losten in de loop van de dag wel op, maar werden in de avondspits weer langer.