Groenlinks staat op winst in Amsterdam, voor D66 en VVD

Verrassing

"Oh, dat had ik nog niet eens gehoord. Dat is uitstekend nieuws. Wat waren de cijfers?" Rond middernacht, net nadat hij de tweeduizend GroenLinks-leden in de Melkweg heeft toegesproken, weet Jesse Klaver nog niet dat zijn partij waarschijnlijk de grootste gaat geworden in Amsterdam.



Met 19,3 procent van de stemmen blijft GroenLinks waarschijnlijk net voor D66 (18,2 procent) in Amsterdam. Hoe kijkt hij naar de kloof die zich aftekent met de rest van het land?



"Ik heb aangegeven dat het onze ambitie is om een brede volkspartij te zijn. Het liefst wordt je dan op zoveel mogelijk plekken de grootste. Ik wil ervoor gaan zorgen dat we de komende jaren het ook op al die andere plekken in het land goed gaan doen."



"Hoe? Op dezelfde manier als we nu campagne hebben gevoerd, door voortdurend de verbinding te zoeken. We mogen heel blij zijn dat we hebben gewonnen, maar we moeten ook oog blijven houden voor al die mensen die misschien een andere politieke keuze hebben gemaakt. We moeten de hand naar hen blijven uitsteken."



