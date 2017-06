Gevonden lichaam Bunschoten blijkt vermist meisje Savannah (14)

Een voorbijganger vond het lichaam aan het begin van de middag in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten en waarschuwde de politie. Savannah werd donderdag voor het laatst levend gezien. In Bunschoten (provincie Utrecht) werd zondag een particuliere zoekactie gehouden naar Savannah waar honderden vrijwilligers aan meededen. De man die het lichaam vond deed niet mee aan de actie.



Zaterdag werd een eveneens veertienjarig meisje uit Hoevelaken dood aangetroffen in een sloot in Achterveld, zo'n 20 kilometer verderop. De politie zegt zondagavond laat nogmaals niet te kunnen zeggen of er een verband is tussen de dood van beide meisjes. 'We houden rekening met verschillende scenario's en waar verbanden zijn, worden die onderzocht.' Aanvankelijk ging de politie nadrukkelijk niet uit van een verband.