Geen misstanden gevonden bij controle berucht Amsterdams café

Dat schrijft het college donderdag in beantwoording van schriftelijke vragen over de vermeende misstanden in de acht Amsterdamse cafés van moedermaatschappij Çolak Holding B.V..



Naar aanleiding van het veelvoudig op sociale media gedeelde blog vloerwerk.org, waarop geschreven werd over de vermeende misstanden bij de cafés, werden in september door PvdA, GroenLinks en SP raadsvragen ingediend bij het college.



De eigenaren zouden het personeel middels cameratoezicht becommentariëren via een groepsapp, overwerk niet uitbetalen en een beleid hebben waarbij vakantiegelden bij ontslag niet worden uitbetaald.



Minimumloon

Het college schrijft in zijn reactie de berichten serieus te nemen en bereid te zijn tot actie over te gaan. Dit gebeurt echter alleen als een melding van een misstand wordt gedaan bij de officiële misstandeninspectie van de gemeente, de Inspectie SZW.



De Inspectie SZW controleert onder andere op de Wet minimumloon, de arbeidstijdenwet en arbeidsomstandigheden en heeft 'aangegeven in principe altijd een controle uit te voeren als er een melding wordt gedaan van overtredingen van de caobepalingen of andere wetgeving.'



Retweeten en liken

In het geval er een melding wordt gemaakt bij de Inspectie, worden controles uitgevoerd bij de horecaondernemingen waarvan melding wordt gedaan.



Maar ondanks het veelvuldige - en vergeefse - delen, retweeten en liken van het blog, is volgens college in 2016 slechts éénmaal een melding gemaakt van een misstand bij een van de acht cafés. Dat was aan het begin van het jaar, voor het viraal gaan van het blog.



Naar aanleiding van deze melding heeft de Inspectie SZW een controle uitgevoerd, maar daarbij werden destijds geen misstanden geconstateerd.



De acht cafés van de Holding waar het om zou gaan, zijn de cafés 't Tuinfeest, Poco Loco, Staalmeesters en Villa Nieuwmarkt rond de Nieuwmarkt, Sarphaat, Bloemers en de Chocolate Bar in de Pijp en café Spargo in Oost.