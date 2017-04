Financiële tegenslag voor formerende partijen

Informateur Edith Schippers heeft er ondanks de grote verschillen tussen de partijen vertrouwen in dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks samen een kabinet kunnen vormen. "Als er geen vertrouwen was, dan zou ik vandaag voorstellen om te stoppen.”



Schippers stelde vanavond dat er ‘stevig’ wordt onderhandeld. Volgens de informateur ‘knettert het soms’ maar is ‘de sfeer goed’. "Niet alles gaat makkelijk, dat is evident. Er is bereidheid om naar elkaar te luisteren.” Er is nog geen sprake van een ‘verloving’. "Dat is niet van deze tijd. Op het eind gaan we samenwonen of niet. Maar ik hoop niet dat het een LAT-relatie wordt.”



De onderhandelingsweek duurt een dag korter dan gepland, omdat de moeder van GroenLinks-leider Jesse Klaver met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Schippers stelde zelf voor om daarom morgen niet te onderhandelen. "De onderhandelingen zijn heel stevig. Dan is het ook belangrijk dat je het team compleet hebt.”



Deze week zijn zorg, defensie, ontwikkelingssamenwerking, buitenlands beleid, klimaat en veiligheid aan de orde geweest. Er zijn eerste verkenningen als een onderwerp de eerste keer op de agenda staat, stelde Schippers. Hoe vaker een onderwerp op de agenda komt, hoe dieper de onderhandelaars in de materie duiken. "Dan zijn het meer stevige onderhandelingen.” Een aantal onderwerpen zijn daarom al verder dan andere. "Maar we zijn pas klaar als we klaar zijn.”



Schippers noemde het ‘vervelend’ dat er bij GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik, die Klaver verving,’s middags bij binnenkomst een document over Defensie zichtbaar was. "Iedereen heeft dat wel eens aan de hand gehad of dat het nét goed gaat. Dat is vandaag niet gelukt, dat is jammer.”