Fietsenverkoop op laagste punt in 30 jaar

Daar stond echter tegenover dat de omzet uit de verkoop van nieuwe tweewielers een record bereikte, vooral door de populariteit van elektrische fietsen. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, Bovag en onderzoeksbureau GfK.



Er werden vorig jaar 928.000 nieuwe fietsen verkocht, een daling van 5,7 procent ten opzichte van 2015. Daarmee nam de verkoop af tot het laagste punt in dertig jaar. Zo werden in 2007 nog 1,4 miljoen tweewielers verkocht, maar sindsdien is de verkoop elk jaar afgenomen.



De omzet uit de fietsenverkoop nam echter met 4,2 procent toe naar bijna 937 miljoen euro. De verkoop van e-bikes lag op 271.000 stuks, tegen 276.000 een jaar eerder. Daarmee waren de relatief dure elektrische fietsen goed voor een omzet van ruim 534 miljoen euro, bijna 57 procent van het totaal.



Fiscale regeling

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe fiets kwam vorig jaar voor het eerst boven de 1000 euro uit. In 2015 was dat nog 914 euro en in 2007 iets meer dan 600 euro.



RAI Vereniging en Bovag willen het zakelijk gebruik van fietsen meer stimuleren en dringen bij een volgend kabinet daarom aan op aantrekkelijke fiscale regelgeving. Met het verdwijnen van de bedrijfsfietsregeling in 2015 en het ontbreken van eenvoudige leaseregels wordt gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer nu onvoldoende gestimuleerd, stellen de organisaties.