Erdoganmedia kregen tonnen aan Nederlandse subsidie

Hoofdredacteur van Dogus was tot voor kort Mehmet Erdogan (geen familie). Hij is ook voorzitter van Milli Görüs Zuid-Nederland, een grote conservatieve nationalistische islamorganisatie die op goede voet staat met Erdogan. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.



De man achter Sonhaber is Ömer Asiran, die lange tijd voorzitter was van de stichting. Hij is actief lid van de AK-partij. Op sociale media laat hij bijvoorbeeld weten te hopen dat de doodstraf wordt ingevoerd in Turkije.



Asiran: "Het faillissement kwam destijds juist omdat een deel van de subsidie niet is uitgekeerd, anders hadden we nu nog een gezonde onderneming gehad. Er is een onderzoeks­bureau ingeschakeld dat concludeerde dat wij geen goede journalistiek bedreven. Daar ben ik het nog steeds niet mee eens. De stichting die destijds de subsidie ontving, heeft niks meer met de site te maken."



Over de oproep op de website om te gaan demonstreren bij het Turkse consulaat, zegt hij: "We zijn een medium en dat was nieuws. Ik stem op Erdogan, maar de site is onafhankelijk. We berichten ook over andere Turkse politici."