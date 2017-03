Erdogan wil af van stedenband met Rotterdam

Erdogan gooit er nog schepje bovenop

In de diplomatieke rel met Nederland lijkt Turkije alles uit de kast te willen halen. Het regime in Ankara maakte dinsdag nog geen aanstalten zijn toon te matigen.



President Recep Tayyip Erdogan deed er zelfs een schepje bovenop en zei dat Nederlanders achter de massaslachting van moslims in Srebrenica zaten. Eerder waren al nieuwe sancties aangekondigd en stappen naar allerlei internationale instanties. Ook kwam Erdogan met een stemadvies.



Geschiedvervalng

Een verontwaardigde premier Mark Rutte noemde de verwijzing naar Srebrenica "walgelijke geschiedvervalsing." De toon van Erdogan wordt steeds hysterischer, aldus Rutte. Hij blijft het verder oppompen. Het is van een niveau en stijlloosheid, ongelooflijk. We gaan ons niet tot dit niveau verlagen.



De Turkse president had gezegd dat Turkije de Nederlanders kent van de slachting in Srebrenica: "We kennen hun verdorven karakter van de manier waarop ze er achtduizend Bosniërs afmaakten."



Dutchbat-veteranen

De uitspraken maakten ook bij Dutchbat-veteranen veel los. Volgens hen provoceert Erdogan. Zij noemen het onterecht en gemeen. Zij krijgen bijval van minister Jeanine Hennis van Defensie: "Hij plant een mes in de rug van nabestaanden en onze militairen." Het was immers het toenmalige Bosnisch-Servische leger dat schuldig is aan de massamoord.



Erdogan blijft zichzelf overschreeuwen, is dan ook de conclusie van de premier. Toch moeten er op enig moment gesprekken gaan plaatsvinden, aldus Rutte. Hij zou de spanningen het liefst geleidelijk willen afbouwen.



Volgens hem gaat de samenwerking met de Turken op allerlei terreinen tot nu toe gewoon door. Ook de vluchtelingendeal met de Turken staat. Het is ook in het belang van Turkije dat die samenwerking gewoon doorgaat, benadrukte de premier.



Hij gaat er ook vanuit dat Nederlanders van Turkse afkomst gewoon in het belang van Nederland zullen gaan stemmen. Hij maakte zich boos over de oproep van Erdogan aan Turkse Nederlanders om niet op partijen met anti-Turkse standpunten te stemmen.