Rutte: Turken stemmen in Nederlands belang

'Verdrag Turkije niet ter discussie'

Het associatieverdrag van de Europese Unie met Turkije moet nu niet ter discussie worden gesteld, aldus premier Mark Rutte. "Dat zou escalerend werken," zei hij dinsdag.



Onder anderen CDA-leider Sybrand Buma wil dat het verdrag uit 1964 wordt opgezegd, Hij zei dat in reactie op de diplomatieke rel tussen ons land en Turkije.



Buma stelt dat opzegging betekent dat de dubbele nationaliteit van Nederlandse Turken kan worden afgeschaft. Hij ziet dat als hinderpaal in de integratie.



Onder anderen PvdA-voorman Lodewijk Asscher stelt dat het verdrag deze kwestie helemaal niet regelt of kan oplossen.



Volgens de premier is er op de overeenkomst veel aan te merken. "Het is op een groot aantal punten achterhaald," zei hij tegen de NOS. Voor opzeggen van het verdrag is echter instemming nodig van alle EU-lidstaten (en Turkije), en die steun is er niet.



Volgens Rutte moeten we in de relatie met Turkije "geen olie op het vuur gooien". Het belangrijkste is dat er wordt gede-escaleerd.



Maar "als Turkije weer rare dingen doet, moeten we er wel op reageren". Op dit moment is er volgens Rutte alleen op hoog ambtelijk niveau contact met de Turkse regering. "Politiek nu niet."



Een associatieverdrag is een akkoord tussen de EU en een ander land gericht op versterken van de samenwerking, vooral op het gebied van handel. Vaak staan er ook afspraken in over andere zaken zoals versterken van de rechtstaat en democratie.