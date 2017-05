Eerste zomerse dag van het jaar

De lucht is vooralsnog vrij grijs, maar geleidelijk komt er meer ruimte voor zon vanuit het zuiden. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuiden van het land.



Zodra in De Bilt ook 25 graden wordt gemeten, is sprake van een officiële landelijke zomerse dag. Morgen wordt de zomerse grens van 25 graden op veel meer plaatsen overschreden.



17 mei

De eerste officiële landelijke zomerse dag valt gemiddeld op 17 mei. Op woensdag is het precies die datum, de landelijke zomerse dag komt dit jaar dus exact op tijd, en dat is voor het eerst.



Woensdag wordt een echte zomerse dag, in alle opzichten. De zon gaat flink schijnen, alleen over het westen en noorden drijven wat meer wolken. Er waait een matige wind uit het zuidoosten, kracht 3 tot 4, die de warme lucht aanvoert. Het wordt 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuidoosten.



Lees ook: Hier vier je het zomerse weer: van terras tot pierenbad