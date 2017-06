Easyjet wil op Schiphol erkenning voor milieu-investeringen

Op basis van die investering heeft de maatschappij nu haar milieudoelstellingen verder verscherpt, waardoor bij Easyjet in 2020 per passagier 38 procent minder CO2 wordt uitgestoten dan in 2000.



Erkenning

"Ik hoop dat de Nederlandse overheid zal inzien wat wij op dit vlak doen," aldus McCall. "Als je kijkt naar milieu en geluid, dan moeten investeringen in nieuwe technologie een rol spelen in de verdere groeiplannen van Schiphol. Ik verwacht geen financiële voordeeltjes maar wel een erkenning van onze inspanningen en een impact daarvan op de milieu- en geluidsmaatregelen die worden genomen."



Het beperken van lawaai en uitstoot met een simpele grens aan het aantal starts en landingen op Schiphol - die tot eind 2020 vastligt op een half miljoen - is volgens de maatschappij niet meer van deze tijd. Door de komst van stillere en minder milieuonvriendelijke toestellen zijn broeikasgasuitstoot en herrie volgens de luchtvaartsector veel sneller gedaald dan was voorzien toen die groeigrens werd vastgesteld, maar die prestaties worden in het huidige beleid genegeerd.



Easyjet verwacht dit jaar ook verder te groeien op Schiphol, naar zes miljoen reizigers en 42 bestemmingen. "We dragen fors bij aan de connectivitiet, met bestemmingen en frequenties die anderen niet bieden. En we brengen niet alleen toeristen naar Amsterdam. Een derde van onze reizigers bestaat uit zakenlui."