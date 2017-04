Donderdag geen formatie omdat Klaver niet kan

Veiligheid op formatietafel

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben dinsdag gesproken over veiligheid, justitie en inkomensverschillen. Woensdag praten ze verder over veiligheid, dan zijn experts op het gebied van veiligheidsdiensten en defensie uitgenodigd om aan te schuiven bij de ochtendsessie van de formatie.



De onderhandelaars houden normaal gesproken de kaken op elkaar als er wordt gevraagd welke inhoudelijke onderwerpen zijn besproken. Nu was D66-leider Alexander Pechtold – na toestemming te hebben gevraagd bij VVD’er Halbe Zijlstra – openhartiger. "We hebben het over veiligheid gehad. Dat is een belangrijk thema. We moeten nieuwe ideeën ontwikkelen", stelde Pechtold. Zijlstra vulde nog aan dat er ook over inkomensverhoudingen werd gesproken. Morgen volgen, aldus VVD-leider Mark Rutte, weer nieuwe onderwerpen. Welke dat zijn, wilde hij nog niet zeggen. "Dat gaan we morgen bekijken." Zeker is dat er dan weer over veiligheid wordt gesproken. Informateur Edith Schippers heeft ’s ochtends vier deskundigen uitgenodigd, onder wie commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Ook komen de bazen van inlichtingendiensten AIVD, Rob Bertholee, en MIVD, Onno Eichelsman, op de koffie.



De hoogste ambtenaar die zich op het ministerie van Buitenlandse Zaken met internationale samenwerking bezig houdt, Christiaan Rebergen, schuift eveneens aan. Ook woensdag is er weer een avondsessie gepland. Aanvankelijk had Schippers laten weten dat er alleen in de ochtend en de middag zou worden onderhandeld. In de avonduren zou alleen ‘zo nodig’ worden doorvergaderd. Ook vandaag gingen de onderhandelingen tot in de avonduren door, maar daar staat tegenover dat er op dinsdagochtend niet wordt vergaderd in verband met fractievergaderingen in de Tweede Kamer.