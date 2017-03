Dit was het slotdebat van de Tweede Kamerverkiezingen

PVV versus CU: Islam

En het laatste debat van de avond is voor Geert Wilders (PVV) en Gert-Jan Segers (CU) en gaat over de Islam. Stelling van Wilders: Islam vormt de grootste bedreiging voor Nederland.



Wilders legt uit waarom hij dit thema koos voor de slotdiscussie: ''Dit is waar het om gaa. Hier draait het in Nederland en wereldwijd om. Je kunt een economische crisis hebben, maar dit is een existentieel probleem."



"Islam en vrijheid gaan niet samen. Islam zet wie we zijn op het spel.''



Segers: "U hebt de vrijheid om dit te zeggen, op die vrijheid ben ik trots. Er zijn legitieme bezwaren en zorgen. De strijd tegen jihadisme is een strijd op leven en dood en de enige optie is die te winnen. Je kunt nooit de rechtsstaat beschermen door die af te schaffen, je kunt nooit vrijheid beschermen door vrijheid op te heffen."



Wilders: "Zo laten we de rechtsstaat om zeep helpen. Als wij ons weerbaar opstellen, verzwakken we onze democratie niet, maar versterken we die. Daar is lef voor nodig. Niet iedereen die de islam aanhangt, maar de islam hanteert wel andere regels dan wij."



Segers: "Laten we niet naar Egypte kijken waar ik zeven jaar heb gewoond (zegt Segers met een knipoog naar het verkiezingsitem in Zondag met Lubach afgelopen zondag, red.). Laten we naar Turkije kijken. We kunnen het ons nooit permitteren om in de strijd voor vrijheid, vrijheid in te perken. Doe niet hetzelfde."



Wilders: "We moeten dat wel doen, omdat iedereen het probleem ontkent. Van de miljoen moslims zegt 70 procent dat religieuze regels, zoals de Koran, belangrijker zijn dan de wetten die u en ik maken. Dat zijn 700.000 mensen. En van hen vinden 100.000 het gerechtvaardigd om in Nederland geweld te plegen. Dat is twee keer het Nederlandse leger."



Segers: "We moeten deze strijd van het jihadisme winnen, maar hoe denkt u die strijd te winnen met een koranverbod, met versperringen? Dat kan niet. We hebben een leger nodig dat kan vechten, u hebt erop bezuinigd. We hebben een veiligheidsdienst met tanden nodig."



Wilders: "Christenen en Joden zullen het eerste slachtoffer zijn van islamisering. Dat zie je in Egypte en Syrië. Daar moeten we ons tegen verzetten. U gaat steeds met de SP mee voor generaal pardon voor asielzoekers waar ook terroristen tussen zitten. U importeert islam steeds meer."



Segers: "Ik vertegenwoordig christelijke cultuur van Jezus. Naastenliefde, barmhartigheid. Dat Joden, Hugenoten en Bosniërs hier een veilig heenkomen konden zoeken."



Wilders: "Ik hoef u toch niet te vertellen dat Mohammed geen Jezus is?"



Het laatste woord van het NOS-slotdebat is aan Segers: "U hoeft me als christen niet te overtuigen van de waarheid en de waarde van het evangelie. Maar vrijheid geldt ook voor anderen, en die vrijheid verdedig ik."