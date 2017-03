Dit waren de Tweede Kamerverkiezingen van 2017

Dit is wat er vandaag gebeurde

Dit is wat er tot nu toe gebeurde op de 'day after' de verkiezingen:



- De stemmen van bijna alle stembureaus in Amsterdam zijn geteld. Ook is er een verdeling te maken van hoe er gestemd is in de verschillende stadsdelen. Daaruit blijkt onder meer dat Denk in Nieuw-West de grootste is geworden en de PVV in Noord de winnaar is.



- Nooit eerder brachten zoveel mensen hun stem uit: 10,3 miljoen. In een opkomstpercentage is het geen record, omdat de groei komt doordat het aantal kiesgerechtigden is gestegen.



- Alle acties ten spijt is de opkomst onder de jongste stemmers (18 tot 24 jaar) lager dan bij de verkiezingen in 2012. Ging toen 70 procent stemmen, nu is dat naar verwachting 66 procent.



- De historische nederlaag voor de PvdA zet druk op de partijleiding. Voorzitter Hans Spekman liet weten zelf in elk geval niet van plan te zijn om het veld te ruimen: "Daar gaan de leden over." Zaterdag komt de ledenraad bijeen. Lees ook: Heeft de PvdA nog wel toekomst?



- De Nederlandse kranten staan - hoe kan het ook anders - in het teken van de verkiezingen. Vrolijke en verdrietige gezichten prijken op de voorpagina's. Buitenlandse media spreken van een nederlaag voor het populisme, omdat de PVV achter de VVD is geëindigd. "Populism takes a hit," concludeerde nieuwszender CNN.



- Menig cartoonist uit binnen- en buitenland is in de pen geklommen voor een getekende reactie op de uitslag van de verkiezingen. We maakten een selectie.



- Ook Paroolcolumnisten Theodor Holman en James Worthy gingen aan de slag, in hun geval met tekst.



- Ondertussen zijn ook de eerste gesprekken gevoerd over de vorming van een regering. De lijsttrekkers gingen daarvoor donderdagmiddag op bezoek bij Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. VVD'er Edith Schippers is aangewezen als de zogenoemde verkenner.