Denk grootste in Nieuw-West, PVV in Noord

De verkiezingsuitslag in 5 punten

De verkiezingsnacht gemist? We praten je punt voor punt bij:



1. De VVD heeft de verkiezingen gewonnen. Met een groot deel van de stemmen geteld ziet het er naar uit dat de partij van Mark Rutte afstevent op 33 zetels. Hoewel de partij daarmee ruim aan kop staat, lijdt het een verlies van 8 zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2012.



Door buitenlandse media wordt de overwinning van de VVD op de PVV omschreven als een nederlaag voor het populisme.



2. De PVV van Geert Wilders staat nu op 20, het CDA van Sybrand Buma (19) en D66 van Alexander Pechtold (ook 19) zijn in een nek-aan-nekrace verwikkeld om plek twee. GroenLinks heeft een grote overwinning geboekt, en staat nu op 14 zetels, terwijl PvdA met een historisch verlies rekening moet houden: van 38 naar negen zetels.



3. Momenteel zijn 93,2 procent van de stemmen geteld. Door de massale opkomst (bijna 79 procent) moeten in veel steden, waaronder Amsterdam, nog stemmen worden geteld. Verwacht wordt dat de uiteindelijke uitslag donderdag of zelfs vrijdag pas komt. Hoewel de percentages en zetelaantallen nu nog iets kunnen veranderen, worden er op dit moment geen grote verschuivingen meer in de uitslag verwacht.



4. In Amsterdam is GroenLinks de grootste partij geworden. De partij van Jesse Klaver kreeg volgens de voorlopige prognose 19,3 procent van de Amsterdamse stemmen. D66 volgt met 18,2 procent. De VVD is de derde partij in Amsterdam geworden, met 15,2 procent van de stemmen.



5. Ook Denk heeft het goed gedaan in Amsterdam. De nieuwe partij staat op 7,5 procent van de Amsterdamse stemmen en is maar een fractie kleiner dan de PvdA in de stad, die tot nu 8,4 procent van de stemmen lijkt te krijgen. De SP legt het in Amsterdam net af tegen de PVV met respectievelijk 6,5 procent tegenover 7 procent.