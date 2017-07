Dag informeel formeren afgesloten met diner

'De sfeer is goed'

Een andere omgeving en informeler. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kwamen maandag in vrijetijdskleding bij elkaar in het Johan de Witthuis in Den Haag, op een paar honderd meter afstand van de Stadhouderskamer op het Binnenhof waar ze normaal onderhandelen.



Na afloop dineerden de onderhandelaars, degenen die beschikbaar waren althans, samen met informateur Gerit Zalm in een restaurant aan de Javastraat. Of er maandag op de nieuwe gesprekslocatie knopen zijn doorgehakt is niet gezegd, maar Zalm zei bij aankomst in het restaurant dat de sfeer "goed'' is en dat er "hard'' wordt gewerkt.



Andere verplichtingen

Er komt volgens hem zeker een nieuw kabinet, maar hij heeft "geen idee nog'' wanneer dat zal zijn. Hoewel VVD-leider Mark Rutte andere verplichtingen had - een werkdiner met de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc in het Catshuis - schoof de premier later toch aan in het restaurant.



Hij liep na het diner met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers naar buiten, terwijl Zalm en CDA-leider Sybrand Buma samen vertrokken met de auto. Dinsdag wordt er opnieuw in het Johan de Witthuis onderhandeld.