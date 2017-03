Corporaties verkopen minder sociale huurwoningen

Dit heeft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) donderdagmiddag bekendgemaakt. De corporaties gaan de komende jaren maximaal 1200 sociale huurwoningen verkopen. Tot nog toe lag dat aantal op maximaal 2000 sociale huurwoningen per jaar. Door minder te verkopen proberen de corporaties de afname van de voorraad goedkope huizen stabiel te krijgen.



De in Amsterdam afgesproken bodem van 162.000 sociale huurwoningen komt razendsnel in zicht. De voorraad sociale huurwoningen zal volgens de afspraken tussen corporaties, de gemeente en de huurders na 2020 stabiel moeten blijven. Het stabiliseren van de voorraad komt volgens de prognoses van de woningcorporaties nu twee jaar eerder in beeld. In 2018 zal de voorraad niet meer dalen.



Begin 2016 telde Amsterdam nog 166.000 sociale huurwoningen van de corporaties. Dit jaar zijn het er alweer minder maar de AFWC heeft nog geen aantallen beschikbaar. Intussen neemt het aantal sociale huurwoningen dit jaar volgens de prognose van de corporaties met nog eens 1000 sociale huurwoningen af.



Honderd erbij

Vanaf volgend jaar signaleert, Egbert de Vries, directeur van de AFWC, zelfs weer een lichte stijging. Recent maakte hij bekend de nieuwbouw van de sociale huurwoningen op te voeren van 1200 naar 2400, waardoor de daling ook afneemt.



Door sloop, woningonttrekking door liberalisatie en verbouw, en nieuwbouw die er weer bij komt, die is volgens de prognoses van de corporaties het saldo plus 100 sociale huurwoningen per jaar erbij. De Vries: "Dan blijft het aantal sociale huurwoningen dus ongeveer gelijk."



Het aantal sociale huurwoningen dat in de stad in handen is van corporaties neemt de laatste jaren fors af. Behalve dat er meer dan 180.000 sociale huurwoningen waren, telde de stad ook nog niet zo lang geleden 52.000 sociale huurwoningen in handen van particulieren. In 1995 telde Amsterdam volgens de AFWC een record aantal sociale huurwoningen, in totaal 268.000.



Vernieuwing

De Vries zegt dat corporaties steeds minder de noodzaak voelen om veel huizen te verkopen. "We verkopen huizen deels om dynamiek in de voorraad te houden. We vernieuwen het bestand. Soms kun je van de opbrengst van één huurwoning twee sociale huurwoningen terugbouwen. Je garandeert zo de aanwezigheid van sociale huurwoningen in de nieuwe wijken van de stad. "



"Een tweede oogmerk is de sociale huurwoningen beter over de buurten te verdelen, zodat we gemengde wijken houden. Maar daarvoor hoeven we nog niet zo heel veel huizen te verkopen. De derde reden voor verkoop was de geldnood bij corporaties als gevolg van de financiële crisis en de verhuurdersheffing. Die noodzaak is de laatste tijd niet zo groot meer."