Cidi hekelt 'jodenlijst' op extreemrechtse Altrechts.com

Het Cidi heeft diverse, verontruste reacties gekregen over de lijsten op de website Altrechts.com. Het Cidi zegt er daarom alles aan te doen de website snel offline te krijgen. Dat zal nog niet meevallen, omdat de website in Panama geregistreerd staat.



De site was vrijdag overbelast en daarom onbereikbaar geworden. Uit sporen die Altrechts.com eerder achterliet, blijkt dat bezoekers zich er onverbloemd extreemrechts uiten. Zo werd op 20 april, de geboortedag van Hitler, een bericht gepost met de titel: 'Er is er een jarig, hoera, hoera.'



Volgens de beheerder van de website dienen de lijsten om de Joodse invloed in Nederland en België in kaart te brengen. Volgens Altrechts.com is het 'absoluut geen hitlijst'.