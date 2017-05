CDA wekt ergenis door 'groene' plannen te blokkeren

'CDA blokkeert groene plannen'

Het CDA wekt bij de formatie ergernis door alle 'groene' maatregelen die burgers in de portemonnee kunnen treffen, te blokkeren. Bronnen rond de formatieteams van VVD, D66 en GroenLinks bevestigen dat de besprekingen over het klimaat met name door de houding van CDA-leider Buma stroef verlopen.



Het gaat dan vooral om maatregelen die burgers zouden kunnen treffen, bijvoorbeeld via ‘groene’ belastingen. Juist GroenLinks pleitte voor een vleestaks, een verpakkingsbelasting en hogere belasting op autorijden en vliegreizen. Opmerkelijk is dat VVD-leider Mark Rutte volgens bronnen wél meer bereid is om toezeggingen te doen aan de andere partijen over klimaat.



Juist in de rechtervleugel van de VVD is weerstand tegen een eventueel kabinet met GroenLinks, maar Rutte zou aan de onderhandelingstafel toch ‘pragmatisch bezig zijn’ in de hoop tot een regeerakkoord te kunnen komen.



"Rutte wil deals sluiten, maar Buma doet voortdurend moeilijk. Daardoor schuift Rutte juist op in de richting van de meer 'groene' partijen’’, zegt een bron.



Tot dusver kwam er nog niet veel naar buiten over de formatiebesprekingen, die nu dik 50 dagen aan de gang zijn. Van klimaat werd al verwacht dat het een struikelblok zou kunnen zijn, net als inkomensverschillen en asiel.



Bij de partijen wordt verwacht dat er deze, of hooguit volgende week, een moment komt waarop iedereen het achterste van de tong moet laten zien. "Het moment nadert dat iedereen écht moet tonen hoe ver men bereid is tot compromissen’’, zegt een betrokkene. Het CDA wil niet reageren.



Lees hier het interview met oud-informateur en CDA-prominent Herman Wijffels: 'Buma snapt net zo weinig van het klimaat als Trump'