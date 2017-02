Bussemaker: havo-scholieren moeten mbo versneld kunnen volgen

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil de vastgelegde minimumduur van een opleiding aan het mbo loslaten, schrijft ze dinsdag aan de Tweede Kamer.



Zo moet het aantrekkelijker worden voor havisten om een beroep te leren op het mbo in plaats van op het hoger beroepsonderwijs. Zij kunnen door een kortere opleiding dan sneller aan het werk.



Bussemaker geeft mbo's die samenwerken met bedrijven uit hun eigen regio op die manier meer vrijheid om af te wijken van de regels, schrijft ze in een reactie op adviezen van de Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad (SER). Ook moeten meer jongeren kiezen voor de mbo-variant waarbij zij vier dagen werken en één dag naar school gaan.



Gehalveerd

Het aantal studenten dat deze beroepsbegeleidende leerweg volgt, is de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Dat komt vooral door een tekort aan banen waarin jongeren een vak kunnen leren. Dat gebrek aan leerwerkplekken bij bedrijven werd lang gewijd aan de economische crisis, maar volgens de SER is er sprake van een structureel probleem.



Bussemaker wil dat aanpakken door het voor bedrijven zo goedkoop mogelijk te maken om banen te creëren waarin mbo'ers een vak kunnen leren. De geplande verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli van dit jaar kunnen deze werkende mbo'ers daarom op hun buik schrijven.



Die beslissing van PvdA-Onderwijsminister is opvallend, omdat de verhoging van het minimumloon voor jongeren één van de paradepaardjes is voor de sociaaldemocraten. Het was uitgerekend PvdA-lijsttrekker en vicepremier Lodewijk Asscher die een jaar geleden besloot het minimumjeugdloon te verhogen.



Volwaardig

In Bussemakers plannen krijgen alleen mbo'ers van 22 jaar wél een hoger minimumloon. De minister roemt de leerwerktrajecten op het mbo om het 'uitstekende perspectief op werk', omdat studenten vaak na hun opleiding verzekerd zijn van een baan. Tegelijk constateert Bussemaker dat studenten en hun ouders een studie waarbij de student vaker in de schoolbankjes zit eerder als 'volwaardig' beschouwen.



Scholen moeten daarom vaker maatwerk gaan leveren: een mix van praktijk en theorie, toegesneden op de student. Dat gebeurt al bij zorgopleidingen, waar geëxperimenteerd wordt met wijkdocenten die op locatie lesgeven.



Voordat scholen van de huidige regels mogen afwijken, moeten ze wel toestemming krijgen van werkgevers en andere partners in hun regio. Die regio is belangrijker in het mbo dan in het hoger onderwijs, omdat een mbo'er naar school gaat in de regio waar hij woont, daar ook stage loopt en er na zijn studie ook aan het werk gaat. De inspectie moet toezien dat het onderwijs op orde blijft.



