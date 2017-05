Buma vreest voor impasse bij kabinetsformatie

Bruma vreest voor impasse

CDA-leider Sybrand Buma wil dat wordt gekeken naar een coalitie met VVD, CDA, D66 en SP. Buma zegt dat het CDA bereid is deel te nemen aan een gesprek met die vier partijen. Buma waarschuwt voor een impasse als partijen blijven zeggen dat ze niet mee willen doen of in bepaalde samenstellingen niet mee willen doen.



Die patstelling 'moet worden doorbroken'. "De dag dat we allemaal konden zeggen: we willen niet of we willen niet in die samenstelling is echt voorbij," zei Buma. "Daarom zeg ik ook zelf niet: dit is mijn voorkeur, die moet het worden." De CDA-voorman liet eerder weten dat hij aanraadt SP, PvdA of ChristenUnie de opengevallen plaats van GroenLinks aan de onderhandelingstafel te laten innemen.



Maar SP-fractieleider Emile Roemer houdt voet bij stuk en wil niet met de VVD gaan kijken of zij samen met andere partijen een regering kunnen vormen: "Het is een nee, het was een nee en ga er maar van uit dat het een nee blijft." Hij wil wel om de tafel met CDA en D66 om te kijken of een centrumlinkse regering mogelijk is, maar daar voelt het CDA helemaal niets voor.