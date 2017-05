Asscher: GroenLinks moet weer aan tafel

VD, CDA en D66 moeten weer met GroenLinks om de tafel om te onderhandelen over een nieuw kabinet. PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft dat vrijdag aan informateur Edith Schippers laten weten. Het gesprek vond telefonisch plaats omdat Asscher verhinderd was naar Den Haag te komen.



De PvdA-leider reageerde op uitlatingen van GroenLinks-leider Jesse Klaver eerder op de dag. Klaver verklaarde na een gesprek met Schippers dat hij bereid is opnieuw te onderhandelen als het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 een stap in zijn richting doet. VVD-leider Mark Rutte wil juist dat Klaver zonder voorwaarden vooraf gaat praten, zei hij na zijn onderhoud met Schippers.



Asscher vindt dat beide kampen moeten bewegen. "Zo werkt dat in onderhandelingen," zei hij via een woordvoerder.



Dat de PvdA zelf aan de onderhandelingstafel plaatsneemt is volgens Asscher "niet aan de orde''.