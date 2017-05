Klaver: wij zijn niet aan zet

Buma dringt aan op slechten blokkades

CDA-leider Sybrand Buma wil dat partijen die hun veto hebben uitgesproken over mogelijke regeringscoalities die blokkades snel uit de weg ruimen.



"Het wordt nu wel tijd om echt tot keuzes te komen," hield hij naar eigen zeggen informateur Edith Schippers vanochtend voor. De CDA-voorman houdt vast aan een coalitie van vier partijen.



Het Binnenhof staat "alweer een week in de verkenningsstand", klaagde Buma. Hij "mag hopen dat zo langzamerhand blokkades worden opgeruimd in plaats van behouden of vervangen", zodat we nog deze week aan echte onderhandelingen over een nieuw kabinet toekomen.



Buma maakte korte metten met voorstellen die de ronde doen voor een bredere regeringscoalitie. "Een kabinet van vier partijen is al moeilijk genoeg, niet alleen in de onderhandelingen maar ook straks in de uitvoering. Laat staan dat het er vijf of zes zouden moeten worden."