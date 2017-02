Brand kerk Weesp ontstond door storing in torenspits

Dat is de conclusie van het onderzoek naar de brand, meldt Cees van Vliet, de eigenaar van de kerk. Specifieker kan hij niet zijn.



Brandstichting werd daags na de brand al uitgesloten. Ook heeft er, zoals al snel na de brand werd gedacht, geen kortsluiting plaatsgevonden: de stoppen bleken in orde. Het moet zijn misgegaan in het verlichtingssysteem van de torenspits of het groene, metershoge kruis op de top, of met een van de installaties van de twee zendmasten in de toren. De warmte die daarbij vrij is gekomen moet de brand hebben veroorzaakt.



Van Vliet: "Met een pincet en tandenborstel zijn alle restanten onderzocht, maar waar in de spits het precies is misgegaan, zullen we waarschijnlijk nooit weten."