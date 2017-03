Bomen geplant voor herinneringsbos MH17

Volgens Koenders is nog steeds niet te bevatten dat vlucht MH17 boven Oekraïne werd neergehaald. Volgens hem symboliseert elke boom een leven dat werd 'gestolen'.



Lint

De plek voor het Nationaal Monument is gekozen omdat het dicht bij de plek is waar de slachtoffers hun reis begonnen. Het herinneringsbos met zes soorten bomen krijgt de vorm van een lint. In het hart komt een amfitheater en een gedenkteken. Bij elke boom komt de naam van een slachtoffer. Rondom het bos komen zonnebloemen te staan.



Volgens voorzitter Evert van Zijtveld van de Stichting Vliegramp MH17 is het een plek waar de slachtoffers herenigd worden en waar nabestaanden samen kunnen komen om te herdenken. Van Zijtveld, die zelf zijn kinderen en schoonouders verloor door de ramp, zegt dat het begin van de aanleg van het bos een emotioneel moment is en een belangrijke volgende stap in de rouwverwerking.



Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok vanaf Schiphol en werd neergeschoten boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.



Het Nationaal Monument MH17 wordt op 17 juli officieel onthuld, precies drie jaar na de ramp.