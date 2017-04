Bijeenkomst Forum voor Democratie afgelast om 'risico's'

Volgens de politie is het een besluit van de eigenaar zelf. "Hij heeft contact opgenomen nadat hij had gelezen dat linkse activisten van plan waren om ook te komen'', vertelde een woordvoerster. De lokale actiegroep Dordt Discriminatievrij had inwoners van Dordrecht opgeroepen het zalencentrum te bellen om duidelijk te maken dat "fascisten en misogynisten niet welkom zijn in Dordt''.



De politie heeft de eigenaar niets afgeraden, maar wel uitgelegd dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen. Op zijn vraag over mogelijke verstoringen heeft de politie geantwoord dat het bij een open toegankelijke bijeenkomst zonder controle aan de deur niet valt uit te sluiten dat activisten binnen komen. De actiegroep had overigens niet opgeroepen tot protest bij het congrescentrum zelf.



Theo Hiddema had het bericht dat de bijeenkomst was afgelast nog niet gekregen. "Ik kan daar wel een korte reactie op geven: he, getverderrie'', zei hij. Baudet was zondag in de namiddag niet bereikbaar.