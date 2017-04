Vrees voor wapens leidde tot ingrijpen bij bezoek Kaya

Daardoor was de situatie volgens de politie 'vuurwapengevaarlijk'. Dat schrijft het kabinet maandagochtend in een Kamerbrief over de gebeurtenissen die tot de Turkijerel leidden.



Er werden na de arrestatie van de groep geen wapens aangetroffen.



Het kabinet had duidelijk gemaakt dat Turkse bewindslieden niet welkom waren in ons land om campagne te voeren voor het referendum van president Erdogan.



Noodzakelijk

De landingsrechten van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu, werden op zaterdag 11 maart ingetrokken. Minister Kaya, van Familiezaken, was op dat moment in Duitsland. Zonder daar de Nederlandse autoriteiten over te informeren, reisde zij over land naar Rotterdam.



Door de bedreigende situatie die 's nachts bij het Turkse consulaat ontstond, was de inzet van aanhoudingseenheden noodzakelijk. "De beveiligers van de minister stelden zich tijdens de gesprekken die tussen de politie en haar entourage plaatsvonden herhaaldelijk niet coöperatief op," aldus het kabinet.



Onder de groep van veertien personen die naar het hoofdbureau in Rotterdam werd gebracht, bleken ook de Tijdelijk Zaakgelastigden en de Turkse Consul-Generaal uit Deventer te zitten. Zij zijn vrijgelaten zodra dit duidelijk werd, schrijft het kabinet.



Herhaalde verzoeken

Het feitenrelaas bevestigt de lezing van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat er sprake is geweest van misleiding. Het kabinet spreekt van 'bewuste pogingen tot misleiding' die ervoor moesten zorgen dat de minister ongehinderd Rotterdam kon bereiken.



Vooraf weigerden de Turkse autoriteiten - ondanks herhaalde verzoeken van het kabinet - informatie te verschaffen over de reisplannen van minister Kaya. Zij was ook niet onschendbaar, schrijven minister-president Rutte en de ministers Koenders (Buitenlandse Zaken) en Asscher (Sociale Zaken).



Dat geldt enkel voor staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken, diplomatiek en consulair personeel en buitenlandse functionarissen op officiële missie. Daarvoor is wel een uitnodiging van Nederland noodzakelijk. Noch minister Cavusoglu noch minister Kaya beschikte over zo'n invitatie.



