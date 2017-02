Baudet wil uitnodiging NOS-debat afdwingen

De Temperatuur #1

Wie doet het goed in de campagne, en wie niet? Deskundigen geven er hun mening over. Vandaag: adviseur politieke commu­nicatie en strategie Kaj Leers.



"Mark Rutte heeft van alle kanten kritiek gekregen op zijn advertentie in de kranten, maar met het oog op de campagne was het een goede en slimme zet. Het was een opvallende actie waar iedereen wel iets van moest vinden. Zo dwong hij zijn tegenstanders te reageren op zijn verhaal. En elke keer dat dat gebeurde, werd de boodschap herhaald."



"De VVD heeft het initiatief tot nog toe stevig in handen in de campagne. Rutte is voortdurend aan de bal en dwingt de andere partijen in zijn stadion te spelen in een tot nog toe overigens zeer matte campagne. Je merkt dat de concurrentie er niet echt in slaagt de bal af te pakken. Ik zie veel flatliners.



"Ik zet mijn vraagtekens bij de keuze van Geert Wilders om zich zo nadrukkelijk met Donald Trump te verbinden. Het is elke keer weer: Amerika heeft het goede voorbeeld gegeven, nu zijn wij aan de beurt. De consequentie is dat alle strapatsen die Trump de komende weken nog maakt, ook op Wilders zullen afstralen. Gematigdere kiezers zullen zich afvragen: is dit nu wat hij wil?"



"Het probleem van Wilders is dat hij die kiezers met name bij de VVD moet zien weg te halen om echt groot te worden. Dat is lastig voor een politicus die zijn hele campagne via de media voert. Om de aandacht te blijven trekken, zal hij steeds met iets nieuws moeten komen, iets wat nog een stapje verder gaat."



"Veel speelruimte heeft hij daardoor niet. Met elke nuancering loopt hij het risico dat twijfelende PVV-kiezers naar de VVD overstappen. De VVD heeft die route voor hem afgesneden, en ook dat hebben ze heel behendig gedaan."



(Het Parool/Patrick Meershoek)