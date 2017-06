Basisscholen stellen politiek ultimatum

Ook moeten de partijen die daadwerkelijk geld willen investeren, garanderen dat dit standpunt terechtkomt in het regeerakkoord.



Dat schrijven de onderwijsorganisaties de Algemene Onderwijsbond (AOb), de PO-raad en PO in Actie, die zijn verenigd in het PO-front, in een brief aan alle Tweede Kamerfracties.



Later beginnen

De organisaties eisen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor betere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs. Als de politiek dat niet doet, dan volgen er acties.



De eerste actie is volgende week dinsdag. Basisscholen beginnen dan één uur later. Docenten geven het eerste uur geen les, maar voeren andere taken uit. Veel basisscholen doen mee aan deze actie.



Volgens de actiegroep verdienen basisschoolleraren 20 procent minder dan hun collega's in het voortgezet onderwijs.



De actie, om de werkdruk op basisscholen te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan, wordt breed gesteund. Zo is een petitie op internet in enkele weken tijd al meer dan 265.000 keer ondertekend.



De boze docenten bieden de honderdduizenden handtekeningen dinsdag aan premier Rutte aan.



