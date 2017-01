Asscher wil pact sluiten met linkse partijen

In de peilingen zijn we met z'n drieën ongeveer even groot als heel de PvdA nu, dat is een gigantisch probleem Lodewijk Asscher

Roemer heeft het voorstel van Asscher gelezen en reageert positief. "Ik ondersteun dit van harte en het zou goed zijn als zo veel mogelijk progressieve partijen dit omarmen. De SP wil al jaren de doorgeslagen flexibilisering aanpakken, het is goed dat we daarin bondgenoten hebben."



Of Klaver zich ook achter een links stembusakkoord schaart, is nog onduidelijk. De gesprekken daarover zijn nog gaande.



Progressief blok

Links heeft geen gelukkige geschiedenis met onderlinge samenwerking. In oktober ruzieden PvdA en GroenLinks er nog over, na een oproep van Klaver om een progressief blok te vormen.



Daarop onthulde toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom dat er eerder een plan lag voor verregaande samenwerking tussen de sociaal­democraten en GroenLinks, maar dat Klaver dat hoogstpersoonlijk tegenhield. Ook een linkse lijstverbinding, waarbij je de restzetels onderling verdeelt, kwam niet tot stand door weigering van de SP.



Toch denkt Asscher dat het nu wel zal lukken om bondjes te sluiten op basis van gemeenschappelijke idealen. "In de peilingen zijn we met z'n drieën ongeveer even groot als heel de PvdA nu (35 zetels, red.). Dat is een gigantisch gezamenlijk probleem. Als we elkaar bestrijden en een steeds kleiner links groepje worden, kunnen we onze idealen niet waarmaken."



