Asscher: politiek van intimidatie door Denk

Voor of tegen legalisatie wietteelt?

VVD-lijsttrekker Mark Rutte moet kiezen of hij voor of tegen het legaliseren van wietteelt is. Dat vinden de lijsttrekkers van CDA, D66, SP en PvdA, die zaterdag "duidelijkheid'' eisten van Rutte tijdens het lijsttrekkersdebat dat door Limburgse en Brabantse regionale omroepen is georganiseerd.



CDA-voorman Sybrand Buma, die fel tegen legalisering is, is duidelijk, zei D66-voorman Alexander Pechtold. Datzelfde geldt voor voorstanders Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Emile Roemer (SP). Het wordt tijd dat Rutte ook "eindelijk kiest'', aldus Pechtold.



'Slim te reguleren'

Rutte zei "naar legalisering te neigen'', maar wil zich nog niet uitspreken. Eerst moet duidelijk zijn of de verbouwde wiet dan niet naar het buitenland verdwijnt en de criminaliteit door legalisatie wel echt afneemt, vindt hij.



De VVD was lang tegen legalisatie, maar de achterban van de partij dringt er op aan de wietteelt "slim te reguleren''. Volgens Buma en Pechtold "weet niemand wat dat is''.



'Flowerpowerhippie'

Ook de voorstanders van legalisatie van wietteelt vlogen elkaar even in de haren. Asscher verweet Pechtold dat die ook harddrugs niet langer wil verbieden. Pechtold is kennelijk "diep van binnen een flowerpowerhippie'', zei de PvdA-voorman. Hij wees erop dat zware verdovende middelen "ongelooflijk veel levens kapotmaken''.



CDA-leider Buma "mag dan duidelijk zijn'', hij oogstte hoon met zijn waarschuwing dat Nederland is uitgegroeid tot het "Colombia van Europa''. GroenLinks-lijsttrekker Klaver wees erop dat veel CDA- en VVD-burgemeesters in het zuiden er al jaren op aandringen het verbouwen van wiet niet langer te verbieden.



