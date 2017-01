Artikel 1 mogelijk voor de rechter door partijnaam

Directeur Cyriel Triesscheijn heeft meerdere bezwaren tegen het gebruik van 'Artikel 1' als partijnaam. De meest voor de hand liggende is dat de naam van de organisatie en de partij hetzelfde is.



"Er bestaat zoiets als merkenrecht," zegt Triesscheijn. "Wij voeren deze naam al een jaar of tien en hebben andere organisaties een licentie gegeven om onze naam te voeren. Sylvana Simons heeft ons echter nooit benaderd met de vraag of zij hem ook mag gebruiken."



Geen reactie

Het is niet zo dat Simons nooit van de organisatie heeft gehoord. "Vorig jaar heeft ze nog een klus voor ons gedaan. En in december heeft ze met onze organisatie een debat geleid," zegt Triesscheijn. "Ik vind het bijzonder dat juist een politieke partij zo'n fout maakt."



Op 30 december heeft Triesscheijn een mail gestuurd naar Simons met het verzoek om de naam te veranderen. Daar is geen reactie op gekomen. "Het liefst zouden we hier gewoon onderling uitkomen. Maar als mevrouw Simons niet reageert, moeten we misschien een juridische procedure starten."



Splijtzwam

Het bezwaar van Triesscheijn gaat ook over meer dan alleen merkenrecht. "Artikel 1 van de grondwet is juist een onderwerp waar je geen politieke twist van moet maken," zegt de directeur. "Als een partij dat onderwerp polariseert, werkt het als een splijtzwam, terwijl het eigenlijk verenigend zou moeten werken."



Tot slot wil de organisatie ook voorkomen dat juist zij met de politieke partij wordt verward. "Onpartijdigheid is een heel belangrijk principe van onze organisatie. Daarom willen wij op geen enkele manier met een politieke partij worden geassocieerd."