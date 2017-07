Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels geliquideerd in Breukelen

'Jay' of 'Djaga' Wessels, een bekende crimineel uit Amsterdam-Zuid, was al gewaarschuwd dat hij het gevaar liep te worden vermoord. Hij werd er in het criminele milieu van beschuldigd informatie te hebben doorgespeeld aan de groep rond crimineel Danny K.



Jaïr Wessels en York M. uit de Diamantbuurt zaten in de nacht van 9 op 10 november 2011 in Amstelveen-Zuid in een gestolen Audi te posten bij de woning van Etou's Belserang, die toen 'president' was van de Amsterdamse afdeling van Satudarah. (Nu zit hij in de landelijke leiding van de club.)



De vrouw van Belserang was thuis en waarschuwde haar echtgenoot, die onderweg was naar huis, voor de verdachte mannen. Belserang en een vriend zag het tweetal wegrijden uit zijn buurt en zette de achtervolging in. De beide auto's bereikten op de A9 snelheden tot boven de tweehonderd kilometer per uur. Bij een afrit bij Zwanenburg vloog de Audi van Jaïr Wessels en York M. Uit de bocht. Wessels raakte gewond. Hij belde aan bij een huis in de buurt waar hij zei een ongeluk met zijn scooter te hebben gehad. Vele sporen bewezen echter dat Wessels en M. in de Audi hadden gezeten.



'Misdadig doel'

De rechtbank achtte in 2013 dat de twee die avond duidelijk 'een misdadig doel' hadden gehad. Wat voor doel dat precies was, stond volgens de rechters echter niet vast. Het kon bijvoorbeeld ook om het ontvoeren van Belserang gaan. Ze werden vrijgesproken. Het gerechtshof bevestigde dat oordeel.



Justitie staakte vervolgens de zaak tegen de vermoede opdrachtgevers van de liquidatiepoging: crimineel kopstuk Danny K., diens rechterhand (en oud-topvechter) Dick Vrij en crimineel Lucas Boom. Boom is in juni 2015 geliquideerd in Zaandam, voor de ogen van vele basisschoolleerlingen die bij hun school op het schoolplein speelden.



Danny K. en Vrij kregen forse celstraffen voor hun hoofdrollen in een criminele organisatie die verantwoordelijk was voor geweld, bedreiging en witwassen van grote sommen aan misdaadwinsten.