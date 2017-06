Amsterdam akkoord met nieuw erfpachtstelsel

Het marathondebat was volgens Marjolein Moorman van oppositiepartij PvdA een 'showtje voor de bühne. "De coalitiepartijen hebben een deal gemaakt."



Coalitiepartijen D66, VVD en SP vinden dat het stelsel waar 110.000 huizenbezitters in de stad mee te maken hebben, eindelijk transparant, voorspelbaar en betaalbaar wordt. Vanaf oktober kunnen huizenbezitters een overstap naar het nieuwe regime aanvragen waarna de gemeente de precieze kosten hiervan zal berekenen.



Wie overstapt heeft daarna zijn erfpachtzaakjes 'eeuwigdurend' geregeld en hoeft niet meer bang te zijn dat de gemeente met een hogere rekening komt, inflatie uitgezonderd.



Vangnetregeling

Wethouder Eric Van der Burg zegt wel extra aandacht te hebben voor mensen die de nieuwe erfpacht niet kunnen betalen. Voor hen is al een vangnetregeling bedacht, die wordt mogelijk uitgebreid zodat ook gezinnen met hogere inkomens er gebruik van kunnen maken.



Het nieuwe erfpachtstelsel is een van de belangrijkste beloftes van het college. Het eerste voorstel dat wethouder Eric van der Burg in januari presenteerde, zorgde voor veel woede onder huizenbezitters, die zelfs naar de Stopera trokken om te protesteren. In mei kwam het college met een nieuw voorstel, dat nu is aangenomen.



De gemeenteraad vergadert donderdag vanaf 10.00 uur verder.