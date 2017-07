Ambulancemedewerkers dreigen met acties

De 15 minuten-grens bij spoed en toegestane wachttijden voor ambulancevervoer worden niet meer voldoende gehaald, waarschuwt FNV Zorg & Welzijn donderdag.



De vakbond heeft demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid) een ultimatum gesteld om orde op zaken te stellen. Als de personele tekorten niet worden aangepakt volgen er stiptheidsacties, werkonderbrekingen en stakingen, aldus de bond. Het ultimatum verloopt op 15 augustus om 12.00 uur.



"De maat is nu echt vol. Om de veiligheid van patiënten en werknemers te kunnen waarborgen, moet de minister het tekort aan medewerkers nu eindelijk aanpakken," zegt Fred Seifert, bestuurder bij de FNV. Volgens hem stapelen de problemen zich op, terwijl er niet voor een structurele oplossing wordt gezorgd.



Het is niet de eerste keer dat de ambulancebroeders en zusters in actie komen. In oktober 2015 staakten zij meerdere dagen.



De woordvoerder van de Amsterdamse ambulancedienst laat weten enigszins verrast te zijn met het bericht van de vakbond. "We herkennen het probleem zeker, maar we staan niet op de barricaden zogezegd." Of er bereidheid tot actie is, moet volgens de woordvoerder blijken. "We wachten het ultimatum op 15 augustus af."



