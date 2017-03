Alle fractievoorzitters maandag naar Schippers

Edith Schippers verkenner voor formatie

De VVD'er Edith Schippers, nu demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is aangewezen als de zogenoemde verkenner. Dat werd donderdag bekend na overleg tussen alle gekozen lijsttrekkers en voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer. De VVD mag als grootste partij het voortouw nemen in de formatie.



De verkenner gaat onderzoeken welke regeringscombinaties mogelijk zijn. Alle fractievoorzitters komen bij haar langs en zullen advies geven. Na afloop van de verkenning stuurt Schippers een verslag naar de Kamer. Daarin kan zij al een of meerdere informateurs noemen.



Unaniem

Volgens Arib was er unanieme steun bij de dertien lijsttrekkers voor Schippers. Ze heeft nu acht dagen om gesprekken te voeren, te verkennen welke opvattingen er zijn en een rapport op te stellen. Het is de bedoeling dat de Kamer op 23 maart 's middags over haar verslag een debat houdt.



Arib noemde de benoeming van Schippers als verkenner een belangrijke eerste stap in "een van de belangrijkste processen in onze parlementaire democratie: de formatie."