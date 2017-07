Albert Heijn gaat kassaloze winkels testen

De test gaat plaatsvinden bij AH to go-winkels.



Welke techniek Albert Heijn gaat gebruiken is nog niet bekend, liet een woordvoerder van de supermarktketen weten naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.



In eerste instantie richt het pilotproject zich op de AH to go-winkels omdat snelheid en gemak bij die winkels toch al belangrijk is. De komende jaren richt AH zich met deze pilot nog niet op gewone Albert Heijn-winkels.



Mobiele telefoon

De Amerikaanse internetretailer Amazon test al een winkel waarbij klanten niets hoeven te scannen. Als de mobiele telefoon van de klant bekend is, registreert die alle producten in het mandje.



Ook camera's en sensoren houden in de gaten welke artikelen je meeneemt. Bij het verlaten van de winkel wordt dan automatisch betaald.