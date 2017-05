AkzoNobel wint zaak tegen eigen aandeelhouders

Aandeelhouders hebben recht op het afleggen van verantwoording door Akzo Nobel, om hun strategie te bepalen. De Ondernemingskamer

De Ondernemerskamer oordeelt dat er geen gegronde redenen zijn te twijfelen aan het beleid van Akzo Nobel ten aanzien van de biedingen van PPG. "Het afwijzen van gesprekken door Akzo was niet alleen maar 'going through the motions', maar weloverwogen,"aldus de rechtbankpresident.



'Zorgvuldig oordelen'

Akzo heeft volgens hem het voorstel van PPG zorgvuldig afgewogen. "Het bestuur van de vennootschap hoeft aandeelhouders niet te betrekken bij de strategie. Dat is het primaat van Akzo zelf. Maar Akzo dient wel het vennootschapsbelang te dienen, maar 'zorgvuldig te oordelen' over de voorstellen PPG."



Het verzoek van de meest agressieve aandeelhouder, Elliott, aan de rechtbank om president commissaris Antony Burgmans af te zetten, heeft volgens de rechter alleen tot doel Akzo te dwingen te onderhandelen. "Dat Elliott claimt daarbij geen beleid te beïnvloeden, is niet onjuist. Onderhandelingen met PPG zijn immers niet vrijblijvend, maar gericht op het verkrijgen van zeggenschap bij Akzo Nobel."



Meer moeite heeft de rechter tegen het afwijzen van een bijzondere aandeelhoudersvergadering door Akzo ook als daar het vertrek van Burgmans niet zou worden behandeld. Akzo heeft niet overwogen om een informatieve vergadering te beleggen om aandeelhouders op de hoogte te stellen. Uit brieven van aandeelhouders blijkt dat het besluit van Akzo om niet met PPG te onderhandelen stuit op onbegrip. Aandeelhouders hebben recht op het afleggen van verantwoording door Akzo Nobel, om hun strategie te bepalen."



Relatie normaliseren

Akzo moet zich volgens de rechter beraden op stappen om de relatie met aandeelhouders te normaliseren. Maar de Ondernemingskamer houdt in het midden of er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dat moet in een enquête-procedure gebeuren. Die hangt weer sterk af of PPG een vijandig bod zal doen. Tot dan ziet houden de rechters de zaak aan."



PPG moet volgens de beursregels voor 1 juni een definitief bod doen, of anders zes maanden op de handen gaan zitten. De Amerikanen lieten vorige week al weten op dinsdag daarover een besluit te zullen nemen.