AEX met kleine plus het weekend in

Elders in Europa lieten graadmeters een wisselend beeld zien. Richtinggevend nieuws was nauwelijks voor handen. Veel beleggers houden een lang weekend na Hemelvaartsdag.



De AEX-index sloot uiteindelijk met een plus van 0,1 procent op 528,03 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent tot 796,75 punten. Londen ging 0,4 procent omhoog, Parijs sloot vlak en Frankfurt zakte 0,2 procent.



Reclame en distributie

In de AEX was telecomconcern KPN de sterkste stijger met een plus van 2,3 procent. Branchegenoot Altice won 1,8 procent. De Amerikaanse divisie van Altice heeft een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse tv- en filmbedrijf Viacom om samen te werken op het gebied van reclame en distributie.



De oliefondsen op het Damrak stonden onder druk door de flinke daling van de olieprijzen een dag eerder. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore ging 0,7 procent omlaag en was daarmee de grootste verliezer in de AEX. Olieconcern Shell leverde 0,7 procent in en tankopslagbedrijf Vopak daalde 0,5 procent. Bodemonderzoeker Fugro zakte 0,8 procent in de MidKap.



De olieprijzen gingen donderdag flink omlaag na het besluit van oliekartel OPEC om de productieverlaging te verlengen tot eind maart volgend jaar. Handelaren hadden voorzichtig gehoopt op méér maatregelen om het overaanbod op de oliemarkt tegen te gaan.



Olieprijzen

Overigens krabbelden de olieprijzen vrijdag weer iets op. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 49,19 dollar en Brentolie ging 0,3 procent omhoog tot 51,58 dollar per vat.



Staalconcern ArcelorMittal stond met een winst van 1,7 procent bij de sterkste stijgers in de AEX. Volgens bronnen is het Arcerlor samen met zijn Italiaanse partner Marcegaglia gelukt om de biedingsstrijd om het Italiaanse Ilva in zijn voordeel te beslechten.



In Londen was softwarebedrijf Alfa Financial Software een uitblinker bij zijn debuut op de aandelenmarkt. De koers van Alfa schoot meer dan 32 procent omhoog. Het is de grootste beursgang van een technologiebedrijf in Londen sinds 2015.

De euro was 1,1174 dollar waard, tegen 1,1223 dollar bij het Europese slot een dag eerder.