Advies Willink: coalitie met ChristenUnie

Kamerleden paar dagen buiten Den Haag

De kans is groot dat de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie volgende week op een geheime plek gaan onderhandelen over de vorming van een kabinet. "Het zal hooguit voor een paar dagen zijn", zegt een ingewijde dinsdag tegen persbureau ANO. Toekomstig informateur Gerrit Zalm moet nog instemmen.



Tijdens die dagen moet er dan over een paar belangrijke dossiers al spijkers met koppen worden geslagen. Ook kunnen onderhandelingen worden gebruikt om een goede sfeer te creëren tussen Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).



Geen bezwaar

De ChristenUnie zou er wel wat voor voelen om de onderhandelingen even naar buiten Den Haag te verplaatsten. Buma laat weten dat het hem helemaal niets uitmaakt waar ze elkaar spreken. Ook bij de VVD en D66 leven hier geen bezwaren tegen.



Tot dusver waren de onderhandelingen meestal in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer. Onder informateur Herman Tjeenk Willink werden de gesprekken enkele malen verplaatst. Hij sprak met partijleiders thuis in zijn woning in Scheveningen, maar ook in het Catshuis, de ambtswoning van de premier, werd onderhandeld.



Formatiegesprekken zijn vaker elders gehouden. Voor de formatie van het kabinet-Balkenende IV begin 2007 gingen de onderhandelaars van CDA, PvdA en ChristenUnie naar het Hotel Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag.