Advies over soa's nu anoniem via chat

Ook wordt er verwezen naar betrouwbare soa-zelftests. Soa Aids Nederland en het Aidsfonds ontwikkelden daarvoor een applicatie die 24 uur per dag te bereiken is.



Via de vragen in het chatprogramma kunnen mensen snel en simpel kijken of ze risico lopen op een soa en hoe ze zich eventueel het beste kunnen laten testen.



Voor diegenen die niet naar de huisarts of naar de gezondheidsdienst GGD willen, verwijst de chat ook naar betrouwbare aanbieders van soa-zelftests.



"Steeds meer mensen maken gebruik van zo'n zelftest, maar een groot deel van het aanbod is helaas totaal onbetrouwbaar," zegt arts Hanna Bos van Soa Aids Nederland.



Ernstig en chronisch

Mensen laten zich vaak niet bij de huisarts of de GGD testen uit angst voor de uitslag, ongemak of vanwege de kosten. "Elke drempel voor het testen op soa is schadelijk voor de volksgezondheid. Vroege opsporing en behandeling maakt de kans dat je klachten krijgt stukken kleiner én voorkomt dat je een soa doorgeeft aan een ander," aldus Bos.



Veel mensen merken of weten niet dat ze besmet zijn met hiv of een andere soa. De gevolgen van chlamydia of gonorroe kunnen ernstig en chronisch zijn en kunnen bij vrouwen leiden tot onvruchtbaarheid.



Advies.chat is met een smartphone, tablet en desktop te bereiken. Het gesprek is geautomatiseerd, maar mensen kunnen wel zelf extra vragen stellen.