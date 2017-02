ABN Amro profiteert van groei stedelijke woningmarkt

De groei van ABN Amro is zowel het gevolg van het oversluiten van hypotheken, het afsluiten van nieuwe hypotheken voor de aanschaf van een woningen en investeringen in energiebesparende maatregelen bij woningen. Verduurzaming is een nog bijna onontgonnen terrein waarvoor ABN Amro graag nieuwe en eventueel aparte hypotheken afsluiten, stelt Van Dijkhuizen. Het gaat daarbij om zaken als isolatie maar ook om andere vormen van energiebesparing en zonnepanelen.



Van Dijkhuizen denkt wel dat de rente op een bodem zit. Prijsstijgingen als gevolg van rentedalingen liggen niet voor de hand ligt. "Wij denken overigens nog steeds dat huizen een hele goede investering zijn." Een onverhoopte terugval van de woningmarkt zal volgens Van Dijkhuizen de bank niet onoverkomelijke schade toebrengen. "We hebben vijftig jaar ervaring op de Nederlandse huizenmarkt en diverse huizencrises bestudeerd, ook die van de jaren tachtig, toen woningen tot wel 45 procent in prijs daalden. De bank heeft daaraan weinig schade ondervonden."



Hij zegt dat huiseigenaren risico's beginnen te lopen als woningen meerdere jaren achter elkaar vijftien tot twintig procent in prijs gaan dalen. Maar zo ver is het nog lang niet. Dat woningmarktkenners in het buitenland de Nederlandse woningmarkt wel risicovol noemen, verklaart Van Dijkhuizen door onbekendheid met de Nederlandse markt.



Behalve hypotheken zorgde ook een stijging van kredieten voor extra groei bij de bank. Nadat het midden- en kleinbedrijf vijf jaar lang minder kredieten bij banken namen, is nu voor het eerst sinds jaren weer sprake van groei. Ook had ABN baat bij het feit dat minder voorzieningen getroffen hoefden te worden voor bedrijven die hun kredieten niet konden terugbetalen. Of, zoals de bankmensen onderling wel zeggen, de ziekenboeg raakt leeg.