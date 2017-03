'Sexy vrouwen roepen opmerkingen over zichzelf af'

Geen steun

Rutgers benaderde politieke partijen die deze kabinetsperiode in de Tweede Kamer zitten. De VVD tekent niet mee. De partij wilde volgens het kenniscentrum op het laatste moment toch geen steun geven wegens 'campagneactiviteiten in het land'. Coenen is verrast door die opstelling: Echt jammer."



Een woordvoerder van de liberalen laat echter weten vandaag geen handtekening te zetten omdat de VVD het niet met alle maatregelen in het stembusakkoord eens is. Welke dat zijn, kon niet worden achterhaald. "Maar natuurlijk onderschrijven we het belang van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag." Ook de christelijke partijen CDA, ChristenUnie, SGP wilden niet meedoen met dit akkoord. PVV en PvdA-afsplitsing DENK reageerden niet. Afgelopen week weigerden deze vijf partijen ook het 'roze stembusakkoord' van COC Nederland te ondertekenen, waarin een aantal beloftes aan homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen wordt gedaan.



De PvdA diende in januari al een wetsvoorstel in om seksuele intimidatie op straat, zoals het uiten van seksuele wensen, strafbaar te maken. Die wet kan op de steun van een groot deel van de Tweede Kamer rekenen.