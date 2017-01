Aantal nieuwe studenten in 2016 weer toegenomen

We zijn blij dat de instroom is toegenomen, maar de groei van dit studiejaar heeft de krimp van vorig jaar nog niet volledig ingehaald VSNU

In 2012 kondigde het kabinet aan de basisbeurs te willen vervangen door een lening. Het aantal studenten steeg daarna in 2013 en 2014 omdat jongeren wilden voorkomen dat ze later hun studiebeurs moesten lenen. Ze kozen er na de middelbare school voor om meteen door te studeren en geen tussenjaar te nemen om te werken of reizen.



In 2015 volgde een daling, in totaal met 6,8 procent. Bussemaker hield zelf altijd vol dat het een tijdelijke dip was. "Ik vind het dan ook goed nieuws dat dit herstel zich nu voordoet; eerder en sterker dan voorspeld," schrijft de minister maandag aan de Kamer.



Hogescholen

Bij de hogescholen zijn ze minder positief. "We zijn blij dat de instroom is toegenomen, maar de groei van dit studiejaar heeft de krimp van vorig jaar nog niet volledig ingehaald", stelt een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen (VSNU).



Bij hogescholen meldden zich vorig jaar wel meer havisten (8 procent) en studenten die van het middelbaar beroepsonderwijs komen. Het aantal mbo'ers dat zich inschreef op het hbo nam met 6 procent toe 'en dat ondanks een aantrekkende arbeidsmarkt', constateert Bussemaker. De hbo-koepel maakt zich vooral zorgen over het aantal vwo'ers dat voor een hbo-opleiding kiest 'blijft dalen'.



Meer internationale studenten

De VSNU is juist blij dat vwo'ers hun weg naar de universiteit goed weten te vinden. Bijna 75 procent van de scholieren met een vwo-diploma kiest ervoor meteen door te leren aan een universiteit. Ook kwamen er fors meer internationale studenten bij, 27 procent.



Omdat ook het aantal masterstudenten is gestegen - met 3 procent - studeren er dit collegejaar meer studenten dan ooit aan een universiteit. De instroom is zelfs zó groot, dat de universiteitenvereniging zich zorgen maakt over hoe zij dat moeten betalen. Omdat het ministerie het aantal nieuwe studenten lager had ingeschat, zitten de universiteiten met een gat in hun financiering dat pas later wordt gedicht.