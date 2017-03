74% van het electoraat heeft gestemd

Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL bedroeg de landelijke opkomst om 19:45 uur al 74% procent. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012 stond de teller op dat tijdstip nog op 65% procent.



Ook de tussentijdse opkomstcijfers van Amsterdam zijn opvallend: om 18.00 uur had 53,7% van de kiezers gestemd. Bij de verkiezingen in 2012 bedroeg de opkomst rond dat tijdstip nog 39,2 procent. De Amsterdamse uitslag is door de hoge opkomst mogelijk verlaat.



De verkiezingen kunnen vooralsnog op een behoorlijke opkomst rekenen. In een kleine gemeente als Schiermonnikoog had halverwege de middag zelfs al bijna 98 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Landelijk liggen de cijfers lager, maar alles wijst erop dat er op deze zonnige woensdag meer mensen de gang naar de stembus maken dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2012.



Extra boten

Via het internet presenteren veel gemeenten de hele dag door opkomstcijfers. Zo hadden in Utrecht en Rotterdam iets na drieën respectievelijk al dik 44 en een kleine 39 procent van de kiezers gestemd. Uit het hele land komen berichten over de drukte bij stembureaus. Zo moesten er in Maassluis stemhokjes bij worden geplaatst en werden in Lelystad extra boten ingezet om kiezers naar het bijzondere stemlokaal op de eilandengroep Marker Wadden te verschepen.



Ook werd er rond lunchtijd nog veel gebruikgemaakt van onlinekieshulp StemWijzer. De rijen bij stembureaus op sommige stations losten in de loop van de dag wel op. Daar wordt in de avondspits weer meer drukte verwacht. Er kan nog tot 21.00 uur woensdagavond worden gestemd.



Om de stembusgang niet te beïnvloeden, verschijnen er overdag geen nieuwe peilingen van de mogelijke uitslag.