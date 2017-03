Turkse organisaties 'geen speelbal van Erdogan'

'Stappen tegen Nederlandse politie'

Turkije eist gerechtelijke stappen tegen het "disproportionele'' optreden van de Nederlandse politie tegen demonstrerende Turken.



In een diplomatieke nota verlangt Turkije verder informatie over gewonde Turkse burgers, zo melden bronnen bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.



In Rotterdam raakten zeven mensen onder wie een agent gewond toen de politie optrad tegen relschoppers na het gedwongen vertrek van de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya.



De politie zette onder meer honden en waterkanonnen in om de met Turkse vlaggen zwaaiende betogers bij het Turkse consulaat te verspreiden.



In de nota noemt Turkije het optreden tegen de minister een schending van de Conventie van Wenen, waarin regels over diplomatiek verkeer zijn vastgelegd. In dit verdrag is onder meer de onschendbaarheid van diplomaten geregeld.



De Nederlandse zaakgelastigde werd ontboden om het protest in ontvangst te nemen. De ambassadeur is momenteel niet in Turkije en hoeft van Ankara voorlopig ook niet terug te keren.