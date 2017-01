'Terreurverdachte had Nederland op het oog'

De arrestatie, die afgelopen zaterdag gebeurde in Saarbrücken, is maandag bekendgemaakt. De verdachte is een 38-jarige man die in december 2014 naar Duitsland kwam. Hij vroeg vorige maand via de chatdienst Telegram aan iemand van IS in Syrië om 180.000 euro. Van dat geld wilde hij naar verluidt een voertuig kopen en dat volstoppen met ongeveer 500 kilo explosieven. Vervolgens zou hij de wagen op een menigte hebben willen inrijden. Er zijn geen aanwijzingen dat hij al een geprepareerd voertuig bezat.



De man zelf heeft tijdens verhoor toegegeven dat hij contact had met IS, maar hij zegt dat hij geen terroristische bedoelingen had.