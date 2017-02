'Politie neemt niet snel genoeg op'

Belangrijke oorzaak van de lange wachttijden zijn ict-problemen en een hoog ziekteverzuim bij de centra

Het gaat niet om het alarmnummer 1-1-2, maar om 0900-8844, 'geen spoed, wel politie'. De afspraak is dat 80 procent van de belletjes naar dat telefoonnummer wordt beantwoord binnen twintig seconden. "Dat percentage werd in september bij lange na niet gehaald", aldus een politiewoordvoerder vrijdag. "We hadden de boel toen niet op orde." Inmiddels zijn er volgens hem intern veel verbeteringen doorgevoerd en ligt het percentage op 73 procent.



Tevergeefs wachten

De problemen duren al maanden en blijken dus nog steeds niet opgelost. In het najaar van 2016 kwam uit gegevens van de Regionale Service Centra (RSC) naar voren dat bellers soms wel een half uur geduld moeten hebben en dan maar vaak ophangen. In de interne stukken staat dat nog steeds dagelijks honderden bellers na tevergeefs wachten de verbinding verbreken. Het RSC-personeel bemant de telefooncentrales.



"Belangrijke oorzaak van de lange wachttijden zijn ict-problemen en, vooral in de laatste maanden van vorig jaar, een hoog ziekteverzuim bij de centra", aldus de woordvoerder vrijdag. Waardoor dat ziekteverzuim hoog is, kon hij niet zeggen.